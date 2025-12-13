Luego de que Sofía “La Reini” Gonet expusiera violentos chats privados de Homero Pettinato, furiosa por la versión de que el conductor habría estado a los besos con otra chica durante un recital, el integrante de Olga realizó un contundente descargo en redes sociales.

Fotos de Instagram de Homero Pettinato y @lomaspopucom

Además, decidió responder con la publicación de mensajes agresivos que recibió de su ex.

“Tengo ganas de partirte el cráneo hoy”, “falopero, borracho, vago” y “Sos un mentiroso, siempre fuiste un mentiroso” son algunas de las frases más fuertes que el hijo de Roberto Pettinato mostró en Instagram, en medio del conflicto con La Reini, con quien —según explicó— seguía manteniendo un vínculo íntimo sin rótulos.

EL DESCARGO DE HOMERO PETTINATO TRAS EL ATAQUE QUE RECIBIÓ DE LA REINI

“Bueno, otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer, viendo una banda, y diciendo que yo estaba a los besos. No estuve a los besos: es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hacía diez meses”, comenzó explicando.

“Entonces, Sofía está exponiendo los chats más violentos que yo he tenido en mi vida porque me cansé de que me diga cualquier barbaridad. Obviamente le pedí disculpas automáticamente”, agregó.

Sobre uno de los mensajes que más repercusión generó, aclaró: “Cuando yo digo ‘por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons para pagarme los viajes’ es porque ella me decía cosas como ‘me estoy cogiendo a un millonario’ o ‘me voy a coger a este’. Me decía las peores cosas: ‘no valés dos mangos’, ‘drogadicto de mierda’, ‘falopero’, ‘poco hombre’, ‘basura’, ‘no te quiere nadie’, ‘no tenés talento’, ‘no tenés humor’, ‘tu trabajo es una mierda’”.

“Y yo, sinceramente, la sigo amando y soporté de todo: manipulaciones, controles y amenazas. Amenazas de muerte, de prenderme fuego el departamento, de escracharme públicamente inventando cosas, de inventar chats. Amenazas de todo tipo, mil veces”, continuó.

“Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira y que no son verdades. Pero hoy me veo ante otro escracho público, que me va a perjudicar mucho en mi carrera y en mi trabajo”, lamentó.

“La gente que me conoce sabe que soy un buen pibe, que siempre fui bueno. Preguntale a cualquier expareja mía: nunca tuve peleas ni maltratos”, aseguró.

Luego detalló algunas de las situaciones que, según relató, atravesó durante el vínculo: “Banqué todo. Desde fingir que estaba cog... con otro porque yo no respondía el teléfono durante una hora, hasta decirme que venía a mi casa con la policía porque yo estaba grabando una canción y no tenía el celular encima”.

“También me decía que le iba a romper la cabeza a compañeras de Olga por agregarme a Instagram, y todo tipo de cosas enfermas. Yo siempre lo entendí porque entiendo que eso es un cuadro psicológico que se puede trabajar y mejorar”, expresó.

Homero Pettinato arremetió contra La Reini