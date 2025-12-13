En julio, Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet le pusieron punto final a su relación amorosa de manera escandalosa.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos retomaron el vínculo en una modalidad íntima pero sin rótulos.

En ese contexto, La Reini reaccionó con furia al enterarse de un rumor que involucraba a Pettinato: según trascendió, el conductor de Olga habría estado muy acaramelado con otra chica en el Konex, donde asistió a un recital.

La versión fue suficiente para que la influencer estallara en redes sociales, pese a que Homero aclaró que su acompañante era una amiga y que no pasó nada con ella.

LOS ESCANDALOSOS CHATS DE HOMERO PETTINATO Y LA REINI

A través de sus historias de Instagram, Sofía decidió hacer públicos chats privados de WhatsApp que mantuvo con Homero, en los que se leen mensajes de tono violento y agresivo.

La exposición de las conversaciones generó un fuerte impacto entre sus seguidores y reavivó el conflicto entre ambos.

Entre las frases más polémicas que compartió La Reini, se destacan mensajes como:“Gato cascoteado, te detesto. Te detesto”, “¿Quién mierda te creés que soy para decirme tantas cosas?” y “Por lo menos no chupo pij… en el Four Seasons por un pasaje a primera”.

La Reini explotó contra Homero Pettinato