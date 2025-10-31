Wanda Nara sorprendió a Sofía “La Reini” Gonet con preguntas íntimas sobre su ex, Homero Pettinato, en MasterChef Celebrity.
La influencer no solo respondió todo, sino que también le devolvió la gentileza a la conductora haciéndole consultas sobre sus exparejas. “Ella tiene mucho más para largar”, dijo La Reini en el back del programa de Telefe.
LA PICANTE CHARLA DE LA REINI Y WANDA NARA SOBRE SUS EXPAREJAS
Wanda Nara: -Un amigo me presentó a tu ex Homero, quiero que me cuentes más de todo.
La Reini: -Ya hablé todo en TikTok. ¿Qué querés que te cuente?
(Lo último que quiero, en esta situación es hablar del pelotudo de mi ex).
Wanda: -¿Lo extrañás?
La Reini: -Un poco sí, a veces.
Wanda: -¿Quién dejó a quién?
La Reini: -Nos pusimos de acuerdo porque nos llevábamos muy mal.
Wanda: -¿Se siguen hablando?
La Reini: -Sí, todo el tiempo. Todos los días. ¿Vos hablás con tus exparejas?
(Porque si vamos a hablar de historias de ex parejas picantes, ella tiene mucho más que largar).
Wanda: -No, no. Prefiero que no.
La Reini: -¿Con ninguno?
Wanda: -No, creo que no.
La Reini: -Somos amigos. Nos llevamos bárbaro.
Wanda: -¿Pero si lo ves con una chica te ponés celosa?
La Reini: -No, ya me curé de espanto. Y él también.
Wanda: -¿Pasaron muchos después de él?
La Reini: -¿Si él estuvo con muchas chicas? No...
Wanda: -¿Y por vos?
La Reini: -No, yo soy una santa.
