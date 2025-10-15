Sofía Gonet, popularmente conocida en redes sociales como La Reini, desembarcó en MasterChef Celebrity y rápidamente se unió a Wanda Nara en contra de China Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi.
Si bien la influencer ya había criticado a la actriz en un stream por su romance con el ex de Nara, esta vez La Reini lo reafirmó ante la propia Wanda, llamando “Tatiana” a Suárez.
“NOSOTRAS NO SOMOS TATIANAS”, LE DIJO LA REINI A WANDA NARA
Wanda Nara: -Reini, ¿a tus novios les cocinabas?
La Reini: -No.
Wanda: -Ella tuvo una historia con alguien de acá, que voy a investigar. Todavía no lo detecté.
La Reini: -Soy una chica de muchas historias, pero si llego a otra etapa de la competencia, cuento más.
Wanda: -¿Hay muchas?
La Reini: -Sí, yo tengo historias con todos acá.
Wanda: -Tranquilamente pude haber sido cornuda con La Reini. (En el programa estaba Maxi López)
La Reini: -No, de ninguna manera. Ya lo dijimos, Tatianas, apodo que Martín Cirio le puso a China Suárez, no somos.
Wanda: -Okey.
En el backstage de MasterChef Celebrity, La Reini reafirmó lo dicho frente a sus compañeros: “Eso tenemos en común con Wanda. No somos Tatianas”.
QUÉ ES SER UNA TATIANA PARA MARTÍN CIRIO
Martín Cirio, popularmente conocido en las redes sociales como La Faraona, apodó a China Suárez en un stream como “Tatiana” y el apodo se popularizó a escalas impensadas
Según Cirio, una Tatiana es una mujer que se siente atraída por la pareja de una amiga y hace todo lo que está a su alcance para seducirlo, conquistarlo.
El apodo nació por el romance que la actriz con Mauro Icardi. El futbolista le fue infiel a Wanda Nara con la China en una época que Suárez tenía diálogo y vínculo cercano con la conductora.
