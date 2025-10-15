Wanda Nara pasó por el stream de Olga, Sería increíble, y protagonizó un filoso ida y vuelta con Homero Pettinato.
La conductora de MasterChef Celebrity se enteró en vivo de que él es el exnovio de Sofía Gonet, conocida en redes como La Reini. Homero no tardó en lanzar picantes comentarios sobre su ex, y L-Gante terminó siendo mencionado de manera implícita en la charla de manera despectiva.
WANDA NARA LLAMÓ “PULGOSO” A L-GANTE Y HOMERO PETTINATO FUE LETAL CON SOFÍA GONET
Damián Betular: -Él es el exnovio de La Reini.
Wanda Nara: -¿Eras vos? Se hablaba un montón de vos en el programa y yo no sabía quién eras. ¿Cómo la dejaste ir? ¿Cómo te la perdiste?
Homero Pettinato: -¿Eh? Ella me dejó ir a mí.
Wanda: —Yo estoy enloquecida porque amo la moda, y ella viene a MasterChef con unos zapatos, unos tacos...
Homero: -Bueno, con dos horas de preparación todos somos divinos.
Nati Jota: -Ay, callate.
Wanda: -Eso es muy feo, que un ex hable así...
Homero: -Ella dijo que yo tenía garrapatas y una rata en mi casa.
Wanda: -¿Tenés garrapatas?
Homero: -No, no tengo. Fue como para que nadie más me culee en la vida.
Wanda: -Igual, no me los imagino juntos. Vos sos como hippie y ella es más pi pi cu cu.
Homero: -Pero el amor es así, rompe todas las fronteras. ¿Nunca te enamoraste de alguien que nada que ver con vos?
Wanda (se rio): -¿De un pulgoso querés decir?
Homero: -No, pulgoso no, yo no soy un pulgoso. Digo, de alguien que cante cumbia.
Wanda: -Todos hemos tenido algún pulgoso.
