El 13 de octubre se encendieron oficialmente las cocinas del reality y Wanda Nara protagonizó un pícaro ida y vuelta con Maxi López, uno de los participantes más esperados de esta edición.
Durante la presentación de los concursantes, la conductora presentó a su exmarido y padre de sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto,, y rápidamente comenzaron las chicanas sobre su vida en pareja.
EL PICANTE COMENTARIO DE MAXI LÓPEZ A WANDA NARA EN MASTERCHEF CELEBRITY
Wanda Nara: -Maxi, viniste, te animaste.
Maxi López: -Me animé.
Wanda: -Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?
Maxi: -Estuve casado una vez y era todo congelado. Ahora cambió.
Wanda: -Y yo ahora aprendí un poco.
Maxi: -Sí, sí. Estás mejor que yo, seguro.
Wanda: -¿Te defendés un poco en la cocina?
Maxi: -Un poquito.
En el detrás de escena, Maxi López reconoció entre risas: “Algo tuve que aprender con mis chicos, pero después de tantos años... Ahora tengo que complacer no solo al jurado, también está Wanda”.
