Wanda Nara volvió a ser noticia y esta vez no fue por sus romances ni por su carrera musical. La empresaria y conductora de MasterChef sorprendió al revelar cómo convenció a Maxi López de sumarse al reality de cocina pese al embarazo de Daniela Christiansson.

Durante una entrevista para Masterchef, Wanda no se guardó nada y contó la insólita estrategia que utilizó para que el exfutbolista aceptara la propuesta de viajar a la Argentina: “Le dije eso, le prometí que le devolvía la casa. ¿Sabés cómo le está metiendo, no? Está estudiando hasta altas horas de la noche".

Wanda Nara en Masterchef (Foto: captura de Instagram/@masterchefargentina).

“¿Si pierde, qué le vas a sacar?" , repreguntaron y fue entonces cuando la mediática aclaró: “Si pierde, no le dije qué le iba a sacar, los chicos ya los tengo, ya tengo la casa. ¡Ah, no le puedo sacar más nada!" .

WANDA NARA TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN CON SUS HIJAS A HORAS DEL DEBUT DE MASTERCHEF CELEBRITY

A horas del esperado estreno de MasterChef Celebrity, Wanda Nara tomó una decisión que sorprendió a todos: armó las valijas y se subió a un avión privado rumbo a Misiones junto a sus hijas.

La empresaria y conductora compartió en sus redes sociales imágenes del exclusivo viaje, donde se la vio relajada y sonriente, disfrutando del tiempo en familia antes de volver a la pantalla chica.

Wanda Nara se fue a Misiones con sus hijas (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

La mediática y sus niñas aterrizaron en Misiones, donde aprovecharon para descansary recargar energías en medio de la naturaleza. La decisión de Wanda de viajar al Litoral se dio justo en la previa de su regreso a la televisión como conductora de la nueva temporada deMasterChef Celebrity.

Wanda Nara se fue a Misiones con sus hijas (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

