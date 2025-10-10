El Banco Central puso la mira sobre Martín Migueles, conocido por ser el novio de Wanda Nara, y lo citó junto a su socio Elías Pichirilo, expareja de Jésica Cirio que actualmente está en prisión, para que den explicaciones sobre una casa de cambio que manejaron y que, según fuentes oficiales, movió grandes sumas de dinero entre 2021 y 2024.

La información salió a la luz este viernes feriado, cuando Fernanda Iglesias reveló en el programa de eltrece, Puro Show, que el caso apareció publicado en el Boletín Oficial, el lugar donde suelen aparecer las noticias más calientes del mundo financiero.

Según la periodista, el Banco Central convocó a Migueles y Pichirilo para que expliquen el funcionamiento de la empresa, que habría generado mucho dinero en apenas tres años. “Hicieron mucha plata entre el 2021 y el 2024, ya casi 25. Cuando cambia el gobierno, se infunde la empresa esta y ellos tienen que dar explicaciones porque encuentran irregularidades”, detalló Iglesias.

El caso es, por ahora, administrativo. El Banco Central busca determinar si hubo irregularidades en la operatoria de la casa de cambio. Si durante la investigación se detecta algún delito, la causa podría pasar directamente a la Justicia.

REVELAN LA CIFRA MILLONARIA QUE WANDA NARA LE HABRÍA PEDIDO A DANTE GEBEL

Wanda Nara viajó a Los Ángeles para la entrevista con Dante Gebel y en Puro Show revelaron datos detrás del arreglo para su presencia en el programa. Según reveló Pampito, la conductora habría pedido 50 mil dólares: “Ella se tiró el lance, la producción le dijo que no”.

“Que lo único que podían ofrecerle eran los pasajes en primera, un excelente hotel y la estadía, todo pago en Los Ángeles”, contó el conductor del programa matutino de eltrece.

Finalmente, Wanda aceptó el ofrecimiento y viajó a grabar el especial. “Les dijo que tenía una oferta de la CNN y desde la producción le dijeron ‘está bien, pero nosotros ofrecemos esto’, y terminó accediendo”, detalló Pampito.

