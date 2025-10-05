La semana pasada, apenas unas horas después de la entrega de los premios Martín Fierro, Wanda Nara y los 24 participantes de MasterChef comenzaron con las grabaciones del reality que, de no mediar inconveniente, llegaría a la pantalla de Telefe en el transcurso de este mes.

Debido a eso, en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales y en el canal una divertida promoción del ciclo protagonizada por los tres jurados del reality, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, y Wanda Nara.

promo de MasterChef con el "maní" (Foto: Instagram @masterchefargentina)

En la misma, los tres asisten a una supuesta consulta psicológica conjunta con la “Dra. Nara”. “Bueno, miren, yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción”, les dice ella.

WANDA NARA PRESENTÓ UNA PROMO DE MASRERCHEF QUE PROVOCÓ INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES Y LA FURIA DE MAURO ICARDI

“Mire, doctora, nosotros venimos de situaciones muy traumáticas”, le dice Donato a Wanda. “Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables”, agregó Martitegui antes de que Betular haga su “jugada maestra”.

“La gente está muy mal, doctora. La verdad es que está muy mal”, dice el pastelero antes de preguntarle a Wanda: “¿Es maní?”. “¿Cómo?”, dice ella haciéndose la desentendida, frente a un gigantesco bowl de esos frutos secos, aunque en realidad se trata de legumbres.

De esta manera, es la segunda referencia a ese alimento que Wanda hace en los últimos meses tras el “maní gate” de Mauro Iardi y la vedette uruguaya Natasha Rey. Desde que Wanda aceptó hacer una publicidad de una conocida marca de maní comenzaron los rumores de que ella le había provisto a Natasha del video íntimo de su ex.

En el posteo en Instagram del spot, el propio De Santis comentó: “El ingrediente del año, el maní”. Sin embargo, a algunos usuarios de las redes sociales les molestó la chicana: “Una verdadera vergüenza que estos tres tipos grandes se presten para una burla así”, escribió una de ellas sobre una broma que podría caerle mal a parte del público.

