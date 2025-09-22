Wanda Nara volvió a ser noticia, esta vez por el tierno detalle que tuvo Martín Migueles, su nuevo novio, en el Día de la Primavera.

El empresario sorprendió a la conductora de MasterChef Celebrity con un presente muy especial que también incluyó a su madre, Nora Colosimo, y a sus hijas.

El gesto no pasó desapercibido: Migueles regaló ramos de flores amarillas a cada una de ellas, un detalle que simbolizó su integración al círculo íntimo de la empresaria.

En redes sociales, Wanda compartió imágenes del obsequio acompañadas de una “M”, en clara alusión al nombre de su pareja. Nora, por su parte, no dudó en agradecer públicamente: “Gracias, Martín”, escribió emocionada.

Wanda Nara y el romántico gesto de Martín Migueles por el Día de la Primavera. Crédito: Instagram

LA TRADICIÓN DE REGALAR FLORES AMARILLAS

La tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre cobró fuerza gracias a la novela juvenil Floricienta, de Cris Morena, donde la protagonista soñaba con recibirlas como símbolo de amor verdadero y felicidad. Este año, Wanda no solo las recibió, sino que además las compartió con las mujeres más importantes de su vida.

Wanda Nara y el romántico gesto de Martín Migueles por el Día de la Primavera. Crédito: Instagram

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles nació en Nordelta, cuando eran vecinos en el barrio Yacht.

Según contó la propia empresaria, todo comenzó con gestos amistosos, como los asados que él organizaba. Tras su ruptura con L-Gante, ese vínculo derivó en romance.

El ostentoso regalo que recibió Wanda nara: “M” y que Nora Colosimo mandó al frente. Crédito: Instagram

Desde entonces, Migueles acompaña a la conductora en distintos ámbitos: viajes a Uruguay junto a Zaira Nara, salidas familiares y hasta la reciente visita a la cancha de River con los hijos de Wanda.