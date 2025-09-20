En medio de los rumores de un nuevo cortocircuito con Maxi López, Wanda Nara decidió despejar todas las dudas con una publicación que sorprendió a todos.

La conductora de Masterchef Celebrity compartió en sus redes sociales tiernas imágenes desde su casa en Buenos Aires, donde se la ve disfrutando de una reunión familiar en la que también estuvo presente su exmarido, junto a los hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto.

En las postales se puede ver a Wanda sonriente en la misma mesa que Maxi y sus hijos. También fueron parte del reencuentro su hermana, Zaira Nara y el padre de ambas, Andrés Nara, mostrando un clima de total unión y complicidad.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

De esta manera, la empresaria y el exfutbolista dejaron en claro que, más allá de los vaivenes y las versiones de pelea que circularon en los últimos días, priorizan el bienestar y el bien vínculo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

MAXI LÓPEZ LLEGÓ A LA ARGENTINA PARA PARTICIPAR EN MASTERCHEF: LAS FOTOS DEL REENCUENTRO CON SUS HIJOS

Maxi López regresó a la Argentina y lo hizo con una doble emoción: además de prepararse para su debut en la nueva edición de Masterchef Celebrity, el exfutbolista aprovechó la oportunidad para reencontrarse con sus tres hijos.

A través de sus redes sociales, Maxi compartió una foto a pura complicidad junto a Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de su relación con Wanda Nara, quien será la conductora del programa de Telefe.

Los cuatro posaron sonrientes y relajados en una tarde familiar, y el exdelantero acompañó el posteo con música de fondo y una palabra que refleja su felicidad: “Sábado”, escribió en la imagen con tres emojis de unos corazoncitos celestes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@officialmaxilopez)

Con un look casual, Maxi se mostró muy cerca de los adolescentes, que cada vez sorprenden más con su crecimiento.

El exjugador de River no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa en su vida: tras varios años instalado en Europa, regresó al país para aceptar el desafío de mostrar sus dotes culinarios frente a las cámaras y al exigente jurado de Masterchef Celebrity.

De esta manera, el exfutbolista combina dos pasiones: el disfrute de la paternidad y el reto profesional en televisión, en un regreso que promete dar que hablar.