La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity viene cargada de idas y vueltas. Si bien Wanda Nara lo confirmó como figura del reality, en los últimos días circularon versiones de que el exfutbolista podría bajarse por un conflicto con el cachet.

Según contó Daniel Fava en A la Tarde, Telefe no quería pagar lo que López exigía y fue su exesposa quien intercedió: “Wanda iba a hacerse cargo de una parte del sueldo. Le dijo: ‘Yo te doy mi palabra, te van a cumplir, confirmá tu presencia porque yo voy a conseguir la que te prometieron’”, relató el panelista.

Con el contrato firmado, un nuevo frente sacude la vida del exdelantero: un escándalo millonario en Suiza. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, Maxi López no estaría cumpliendo con los pagos acordados en el Fútbol Club Paradiso, del cual compró el 40%.

“Él se comprometió a pagar una cuota mensual de 40 mil francos —unos 50 mil dólares— y no lo está pagando. Hay una denuncia en su contra en la Justicia”, aseguró Latorre.

Además, la conductora detalló que el exfutbolista tampoco cumplió con las promesas de gestión: “Les había prometido publicidad, llevar marcas y sponsors, pero no les dio nada”.

El conflicto se agrava por la actitud de López: “Tiene el dominio de las redes sociales del club, bloqueó a los dirigentes y a toda la gente que lo maneja, no los deja actuar. Sigue siendo dueño, pero no paga”, cerró Yanina, tajante.

LA FURIA DE MAXI LÓPEZ CON WANDA NARA: “PROMETIÓ DE PALABRA, PERO EN LOS HECHOS NO CUMPLIÓ”

El nombre de Maxi López volvió a estar en el centro de la escena mediática, esta vez por un fuerte entredicho que habría tenido con Wanda Nara. En el programa A la tarde revelaron detalles de la negociación frustrada que generó la furia del exfutbolista.

“La furia de Maxi López con Wanda Nara es total. Maxi López está recaliente con Wanda porque ella había arreglado que ingresara a Masterchef. De pico prometió, pero en los hechos no cumplió. Y la platita no aparece”, contó uno de los panelistas.

Según relataron en el ciclo de América, Wanda habría intervenido en la producción del programa de Telefe para proponer a Maxi como participante. Incluso, ella misma habría ofrecido cubrir parte del cachet con un sponsor: “Se sientan la producción del programa, las autoridades y Wanda Nara. Nombre va, nombre viene… hasta que levanta la mano Wanda y dice: ‘Yo quiero proponer un nombre: Maxi López’”, revelaron.

La negociación parecía cerrada, pero todo se complicó cuando López pidió una cifra muy alta. “Cuando escucha la oferta, se despacha con una fortuna. El tipo vive en Europa, está tranquilo... Telefe le dijo gracias, pero no”, contaron.

Ahí entró Wanda en escena: “Lo llama Wanda Nara. ‘Maxi, ¿cuánto te da Telefe? ¿Vos cuánto querés? La diferencia la pongo yo con un sponsor’. Ella es patrocinada por una marca de apuestas deportivas. Pero… con la plata no”, añadieron.

El acuerdo finalmente se cayó y la situación desató la bronca de Maxi: “Con la plata no… conclusión, cierran de palabra. Pero después, nada. Y Maxi estalló”, cerraron en el programa.

