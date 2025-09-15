Wanda Nara conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de imágenes de Valentino López, su hijo mayor con Maxi López, en un difícil momento de salud.

El adolescente, que se desempeña como jugador en las divisiones inferiores de River Plate, apareció en una silla de ruedas, acompañado por mensajes de apoyo y el cariño de toda su familia.

Valentino López habría sufrido una lesión. Fotos: @wandanara

El mensaje de Wanda Nara a su hijo Valentino

En sus historias de Instagram, Wanda publicó varias fotos donde se lo ve a Valentino en diferentes situaciones: en la silla de ruedas, acompañado por sus hermanos y también recibiendo mensajes escritos a mano con frases de aliento.

“Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos mi vida ❤️”, escribió la empresaria junto a una tierna imagen en la que sostiene la mano de su hijo.

El apoyo de toda la familia

Las publicaciones también mostraron carteles con mensajes de ánimo: “Te amamos Valu”, firmados por su mamá, sus hermanos y sus seres queridos.

Además, se lo vio acompañado por sus hermanos mientras miraban el celular y compartían momentos de complicidad en medio de la recuperación.

Foto: Instagram (@officialvalentino.lopez)

Valentino y su pasión por el fútbol

Con apenas 16 años, Valentino López sigue los pasos de su padre Maxi en el mundo del fútbol y forma parte de las inferiores de River Plate.

Su presencia en la silla de ruedas preocupó a los seguidores de Wanda, aunque la empresaria no dio detalles sobre la causa de la lesión o el problema de salud que atraviesa su hijo.

Wanda Nara y un mensaje de fortaleza

La conductora y modelo, que suele compartir aspectos íntimos de su vida familiar, eligió mostrar este momento desde un lugar de amor y apoyo incondicional.

El gesto generó miles de reacciones de sus fanáticos, que rápidamente enviaron mensajes de fuerza para Valentino.