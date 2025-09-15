Wanda Nara pasó unos días de relax en Punta del Este con Martín Migueles, quien es su nueva pareja.

Claro que la conductora y empresaria mostró la intimidad de sus vacaciones a través de su cuenta de Instagram.

Wanda compartió fotos del día a día, con Martín como asador, también con imágenes alusivas al descanso junto a la pileta y otros momentos de distensión.

Wanda Nara y Martin Migueles (Fotos: capturas América TV)

WANDA NARA VOLVIÓ DE PUNTA DEL ESTE CON SU PAREJA

En las últimas horas, Pochi de Gossipeame publicó una foto donde se ve a Wanda y Martín en una camioneta de regreso a la Argentina.

Captaron a Wanda Nara y Martín Migueles volviendo de Punta del Este: las imágenes | Créditos: Instagram @gossipeame

“Wanda volviendo de Uruguay por Ruta 8 de Punta del Este a Montevideo. Ya les voy a contar todo lo que sé de Migueles y cómo se maneja con sus ex. Su frase de cabecera es ‘está loca’”.