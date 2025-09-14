Wanda Nara será conductora de MasterChef Famosos en su edición 2025 y, en la previa, dialogó con Grego Rosello, donde brindó fuertes secretos.

La empresaria reveló: “Cuando lo dejé a Maxi, fui al psicólogo y le dije: “Quiero dos sesiones exprés, resolveme la vida, no tengo mucho tiempo’”.

Enseguida aclaró: “Zaira me prestó su psicólogo, ella hace terapia de toda la vida y yo necesitaba a alguien de confianza. Le tenía que plantear toda la ‘icardiada que se venía’”.

Qué dijo Wanda Nara sobre la culpa

Wanda fue muy clara sobre lo que pidió. “Al tipo le dije: ‘Yo tengo un solo problema. No quiero sentir culpa’. Y me dio una receta bárbara. Me dijo: ‘Vos tenés ahora una torta y todos los ingredientes los puso Maxi. Comete la torta sin culpas. Todo este quilombo lo armó él. Ahora te tocó comer la torta, comela en paz’. Y yo me fui a comer la torta y ya está”.

Luego describió lo ocurrido en 2024, ya en relación a su vínculo con Mauro Icardi. “Ahí la torta ya tenía crema vencida, me pasó al revés. Me puse de novia con Elián y hubo algo que me dijo que me resonó mucho: ‘Empezá terapia para que te hagan olvidar de él’. No entendía. Ya estábamos separados. Con Maxi queríamos tener buena relación y me dolió mucho el tiempo en que no nos llevamos bien. No quería que me pasara lo mismo y terminé peor”.

Así fue el debut de “Ferné con Grego” con Wanda Nara

El domingo 7, el debut de “Ferné con Grego” en Streams Telefe tuvo a Wanda como invitada. El programa de Grego Rosselló alcancó picos de más de 41.700 usuarios simultáneos en vivo por YouTube en los canales de Telefe y Grego. Además, en menos de 24 h el contenido ya alcanzó más de 450.000 video views.

El impacto de “Ferné con Grego” se extendió más allá de la transmisión, con los clips y recortes del programa acumulando más de 27 millones de reproducciones en las redes sociales.

