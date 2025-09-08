Mauro Icardi sorprendió en Instagram al mostrar su nuevo tatuaje, con el que tapó por completo la cara de Wanda Nara que se había grabado en la piel en 2013 como muestra de amor.

El delantero del Galatasaray también ocultó el nombre de su ex, que también tenía en su brazo.

La primera en evidenciar el cambio fue la China Suárez, quien subió una foto junto al futbolista en la que se pudo ver la manga de su brazo con el diseño total black.

Luego, Icardi subió una imagen con el tatuador, agradeciéndole por su trabajo, con una significativa frase: “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”.

MAURO ICARDI SE BORRÓ LA CARA DE WANDA NARA Y SU NOMBRE

Durante los 12 años de relación con Wanda Nara, Mauro Icardi se tatuó en varias ocasiones en honor a su esposa.

Hoy, ya separados y en plena guerra mediática, el futbolista decidió taparlos.

