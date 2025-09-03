Mauro Icardi volvió a ser el centro de atención en las redes sociales con un provocador saludo a sus “haters”.

El delantero de Galatasaray compartió en sus historias de Instagram una foto sensual de la China Suárez posando en bikini en la piscina de la nueva casa que tienen en Turquía.

Junto a la imagen, Icardi escribió un contundente mensaje en inglés: “Good morning. Wake up haters”, que se traduce como “Buenos días, haters. Despierten”.

Foto: Instagram.

La publicación fue rápidamente viralizada por el mensaje subliminal a su ex esposa Wanda Nara, quien fue acusada de contratar trolls para hostigar y agredir a la China en redes sociales.

Foto: Instagram.

Por otro lado, Icardi aprovechó el posteo para presumir a su novia y la lujosa vida que tienen en Estambul.

Foto: Instagram.

QUÉ SON LOS TROLLS EN LAS REDES SOCIALES

Un troll es una persona que publica mensajes provocadores, ofensivos o fuera de contexto con la intención de generar conflictos, discusiones o molestar a otros usuarios.

Su objetivo suele ser llamar la atención o desestabilizar una conversación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.