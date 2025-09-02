Mauro Icardi lo hizo de nuevo. El delantero argentino, conocido tanto por sus goles como por sus publicaciones en redes sociales, compartió un posteo enigmático que rápidamente se volvió viral y desató una ola de especulaciones entre sus seguidores.

En las últimas horas, Icardi publicó una frase cargada de misterio en su cuenta de Instagram. Sin dar nombres ni detalles, el futbolista dejó abierta la puerta a todo tipo de interpretaciones y fue Gustavo Méndez quien lo desencriptó en Mujeres Argentinas.

El enigmático posteo de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Tarde o temprano, la máscara deja al descubierto lo que hay debajo. Como dije durante nueve meses, tarde o temprano la verdad siempre triunfa. Voy por mil y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas y qué respuestas… ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta menos, mis princesas”, dice el posteo.

ANALIZARON EL ENIGMÁTICO POSTEO QUE HIZO MAURO ICARDI Y DESCUBRIERON QUE NO ESTÁ DIRIGIDO A WANDA NARA

“Vamos a traducir lo que dice Icardi con este posteo. Mauro se enteró que Wanda viajaba otra vez. El mes pasado, de 30 días pasó 24 de viaje. Él no puede ver a sus hijas, está incomunicado, y estalló de bronca con esto”, explicó el panelista frente a Belén Ludueña, y reveló la polémica decisión del futbolista.

“Por pedido de él, después de mucho insistir, las abogadas pidieron por primera vez la recusación del juez Adrián Hagopián, algo que se venía barajando y que mucha gente pedía y que lo tengo chequeando”, señaló el panelista.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Las abogadas están trabajando para pedir la recusación del juez Adrián Hagopian. Ellas siempre se quejan de que todo lo que pidió Wanda, el juez Hagopian, en los civil, se lo cedía a ella. Atención porque Mauro Icardi va por todo”, afirmó Méndez.

