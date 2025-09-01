Mica Viciconte no esquivó la pregunta sobre el escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Consultada en Puro Show, la influencer fue contundente al dar su opinión.

“Son temas muy delicados. Armaron un circo que no hay necesidad. Para mí, el día de mañana se van a arrepentir todos”, comenzó diciendo Mica, en referemcia a la denuncia que Wanda le inició a su ex en la Justicia.

Desde su experiencia personal, Mica puso el foco en la importancia de proteger a los niños en situaciones de crisis familiares: “Yo siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Porque es muy fácil decir ‘cuido a mis hijos’, pero después pasa lo contrario. Si vos decís ‘no quiero exponer a mis hijos’ y después los exponés, no va de la mano. Eso es lo raro”.

Foto: Captura (eltrece)

La exparticipante de Combate profundizó en su mirada sobre la exposición mediática: “Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los hijos la lleven un poco mejor”, remarcó. Y cerró, contundente: “Porque si no, son como rehenes, como paquetitos, y no está bueno”.

MICA VICICONTE SE METIÓ EN EL CONFLICTO DE FABIÁN CUBERO Y NICOLE NEUMANN

Mica Viciconte decidió romper el silencio y dar su opinión sobre el delicado conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, luego de que las hijas del exfutbolista (Allegra, Indiana y Sienna) no fueran entregadas en tiempo y forma para viajar con su papá.

“Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirse. Si yo firmo algo, creo que uno tiene que confiar en la Justicia. Calculo que la Justicia tendrá que hacer lo que tiene que hacer”, aseguró Mica en una nota que dio a Puro Show.

Sobre la frustración que generó la situación, la influencer fue clara: “Uno organiza, vos no podés depender siempre de alguien. Tenés una organización y te organizás. Fabi se fue con Luca (el hijo que tienen en común), pero no tenemos la libertad, los dos laburamos”.

Foto: Captura (eltrece)

Si bien trató de no entrar en detalles que puedan generar más polémica, Mica dejó en claro su incomodidad frente al incumplimiento: “No puedo opinar. Dos más dos, chicos”, cerró, marcando así su firme postura en medio de la guerra mediática y legal entre Cubero y Neumann.