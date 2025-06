Mica Viciconte estuvo en el estreno de La Sirenita el último martes por la noche y en un ida y vuelta con la prensa le preguntaron si se tomaría un café con Nicole Neumann y su respuesta soprendió.

“¿Te tomarías un cafecito con Nicole?“, le consultaron y la panelista dijo directa: ”No tomo café”. “¿Un tecito con Nicole?“, insistieron y ella retrucó a los cronistas: “Tomo mate”.

“¿Un matecito con Nicole?" , repreguntaron y la pareja de Fabián Cubero dijo picantísima a los periodistas: “Después de pandemia tomo sola mate, ¿podés creer?”.

Mica Viciconte habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Pero cada una con su termo, ¿podría ser?... para ponerse de acuerdo en algunas cosas", siguieron los movileros y fue entonces cuando Viciconte los frenó: “Vengo a disfrutar, si digo que sí porque digo que si, si digo que no porque digo que no, no les viene nada bien, no voy a decir nada”.

QUÉ DIJO MICA VICICONTE DEL CUMPLEAÑOS DE 15 DE ALLEGRA CUBERO

Mica Viciconte también fue consultada acerca del cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, al que no asistirá Nicole Neumann y dejó en claro su postura.

“El cumpleaños 15, ¿por qué no todos juntos como una gran familia ensamblada?“, le preguntaron y la panelista contestó: “No tengo idea, yo no tengo nada que ver, mi hijo es nene así que no festeja los 15″.

Nicole Neumann en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“¿Nicole arruinaría la noche?“, insitieron y Mica cerró: “No chicos, para que me arruinen la noche tiene que ser algo muy grave, no me arruina la noche nada”.

