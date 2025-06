Luego de toda la polémica que se armó por los detalles que se conocieron sobre la fiesta de 15 que festejará Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Mica Viciconte (la actual pareja del exfutbolista) fue contundente con sus declaraciones en una nota que dio a Puro Show.

“Se habla mucho (de la fiesta de 15), pero por ahora venimos tranquilos. Tenemos una idea de hacia dónde vamos a ir con la fiesta en general, pero está todo muy verde todavía. Ella nos va tirando algunas cositas, nosotros vamos pensando e ideando, pero todavía no pusimos el pie en el acelerador”, comenzó diciendo Cubero.

En cuanto a la exposición de su familia, Fabián detalló: “Lo que pasa es que en realidad nunca nos aislamos. Al ser personas públicas y conocidas, siempre estamos en los medios permanentemente, ya sea porque venimos a un evento o salimos a cenar. El poder de las redes sociales hace que todo se magnifique mucho más”.

Fue entonces que, tras escucharlo, Mica intervino con un fuerte cometario: “Y los periodistas que están sentados dando información incorrecta, no investigan a la fuente y hacen un lío. Con tal de dar información, porque están sentados y no quieren laburar, dicen cualquier cosa”.

Por último, al ser indagada por su vínculo por Nicole, Viciconte prefirió recurrir al humor: “Vamos a ver un peliculón”, cerró, en el evento de la presentación del filme Cómo entrenar a tu dragón.

LA REACCIÓN DE NICOLE NEUMANN AL ENCONTRARSE CON MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO EN UN EVENTO DE SU HIJA

A pocos días de que Nicole Neumann coincidiera en un evento de su hija Sienna con Nicole Neumann y Fabián Cubero, la modelo habló a fondo de cómo vivió ese momento, en medio del conflicto que existe entre ellos.

“Como toda mamá, y como siempre digo, hace años que tomé la decisión de no hablar de nada que tenga que ver con lo familiar o con ningún conflicto que se quiera generar por afuera con ellas porque me parece que no corresponde y esa es mi manera de cuidarlas”, lanzó Nicole, en una nota que dio para Puro Show.

Además, indagada por si hubo diálogo con el padre de su hija, con quien también tiene a Allegra e Indiana, y la influencer, agregó: “El domingo fui a acompañar a Sienna, a mi hija, en su segundo concurso de salto. El primero fue a fin del año pasado que la fui a ver”. Y cerró, contundente: “Yo siempre voy a estar al lado de ella. No tengo nada que consultar a nadie para estar acompañando a mis hijas. Lo que importa son los chicos, como debe ser, para mí”.