Luego del escándalo que despertó la organización de la fiesta de 15 de Allegra (la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes también tienen a Indiana y Sienna) al conocerse que la joven organizará el evento con su papá y Mica Viciconte, y el viaje con su mamá, Yanina Latorre fue contundente con su opinión al aire.

“Finalmente se decidió que la fiesta de 15 la hace Fabián Cubero y Mica Viciconte para la nena, cosa que me parece un delirio, y la nena se va de viaje con la mamá. Es como que Nicole terminó agarrando la migaja”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

“Ya Nicole tuvo que padecer que la trataran de mala madre, que le quisieran sacar a la chica, que se la pusieran en contra. Cosas espantosas que, encima, lo mediatizaron. No estoy de acuerdo con que se metan con la maternidad y paternidad de alguien”, agregó.

Y cerró, picante: “Si Mica, que entiendo que la odia a Nicole, que se quede y que a la fiesta vayan Cubero y Nicole. Yo creo que la mamá y el papá tienen que estar los dos en la fiesta. ¿Qué cuento es Mica Viciconte en los 15 de Allegra por más de que la adores? Y si vas, cerrás el ort…, te ponés al lado de Cubero y te fumás a Nicole con el marido”.

LA REACCIÓN DE NICOLE NEUMANN AL ENCONTRARSE CON MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO EN UN EVENTO DE SU HIJA

A pocos días de que Nicole Neumann coincidiera en un evento de su hija Sienna con Nicole Neumann y Fabián Cubero, la modelo habló a fondo de cómo vivió ese momento, en medio del conflicto que existe entre ellos.

“Como toda mamá, y como siempre digo, hace años que tomé la decisión de no hablar de nada que tenga que ver con lo familiar o con ningún conflicto que se quiera generar por afuera con ellas porque me parece que no corresponde y esa es mi manera de cuidarlas”, lanzó Nicole, en una nota que dio para Puro Show.

Además, indagada por si hubo diálogo con el padre de su hija, con quien también tiene a Allegra e Indiana, y la influencer, agregó: “El domingo fui a acompañar a Sienna, a mi hija, en su segundo concurso de salto. El primero fue a fin del año pasado que la fui a ver”. Y cerró, contundente: “Yo siempre voy a estar al lado de ella. No tengo nada que consultar a nadie para estar acompañando a mis hijas. Lo que importa son los chicos, como debe ser, para mí”.