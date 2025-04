La organización del cumpleaños de 15 de Allegra, la hija del medio de Nicole Neumann y Fabián Cubero, dejó a la modelo en evidencia por una supuesta contradicción en cuanto a la exposición de la adolescente.

“Nunca hablé, no sé por qué el tema llegó a los medios y no me interesa seguir con nada que tenga que ver con esto”, enfatizó Nicole en una nota con Puro Show.

Y remató: “Justamente para proteger a mi hija”.

Nicole Neumann con sus tres hijas. (Foto: Puro Show)

En ese momento el periodista Juan Cruz Coscarelli la corrigió: “El tema llegó a los medios porque lo pusiste vos en los medios”.

“No, mi amor, yo no. No. No”, replicó Neumann con evidente incomodidad.

EL PICANTE IDA Y VUELTA DE NICOLE CON PURO SHOW

Como en Puro Show pasaron clips con declaraciones de Nicole dando detalles de la organización tanto de la fiesta como del viaje que haría con su segunda hija, el siguiente diálogo cobró sentido.

Periodista: -En una nota que yo te hice, me comentaste algo del cumpleaños de 15 y dices, empezó a destapar todo”.

Nicole Neumann con Juan Cruz Coscarelli. (Foto: Puro Show)

Nicole: -Yo no hablé de quién iba a hacer fiesta, no fiesta, con quién viaje, jamás.

Periodista: -¿Resistís el archivo?

Nicole: -No sé.

Nicole Neumann con Juan Cruz Coscarelli. (Foto: Puro Show)

Periodista: -Ah, tenés alguna duda. Pero sí fuiste vos y por eso también nosotros nos daba la sensación de que vos querías que esto se sepa, porque te sentías mal por la postura de mi cabiziconte. O por lo menos ese es mi análisis.

Nicole: -No, ustedes me vinieron a preguntar sobre eso. Bien. No, no, nunca hablé yo de con quién haría la fiesta o no la fiesta, o por qué sí o por qué no, quién dijo que sí, quién dijo que no, no sé.