Nicole Neumann habló en Puro Show de la polémica por el cumpleaños de 15 de su hija Allegra Cubero y sorprendió con su reacción cuando el cronista le mencionó a Mica Viciconte.

“En una nota que tenemos con Viciconte, ella dijo ‘yo no voy a estar en ningún lugar donde esté Nicole, no voy a pasar de forma incómoda’, ¿las condiciones para el festejo de tu hija las puso ella?“, le preguntó Costa.

Harta, la modelo contestó contundente: “No, no sé chicos, a ver, a mí no me interesa lo que diga nadie, me interesa lo que quiere mi hija. Desde el minuto número uno le dije ‘lo que vos desees para mí va a estar bien, yo soy una persona adulta y sé cómo manejarme y lo único que quiero es que sea tu día feliz’”.

“Después, ¿qué pasó?, ni idea. Ella habrá analizado dentro de las posibilidades que tuvo las mejores opciones; me dijo ‘mamá, ¿podemos hacer el viaje con vos? Me encantaría’, le dije ‘por supuesto que sí‘“.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN DEL ACUERDO CON FABIÁN CUBERO Y MICA VICICONTE SOBRE EL 15 DE SU HIJA ALLEGRA

En una nota con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Nicole Neumann hizo referencia al acuerdo con Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre el 15 de Allegra: “Es así todo en la vida, uno tiene un abanico de posibilidades y elige dentro de lo que puede la mejor opción”.

“¿A vos te dolió la decisión que tomó ella de alguna manera?" , indagó Costa y ella contestó: “No, dentro de lo que puede elige la mejor opción. Cada uno brinda a qué está dispuesto y a qué no”.

