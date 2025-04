Fabián Cubero expresó con contundencia su desacuerdo con Allegra, la segunda hija que tuvo con Nicole Neumann, por haber recurrido a Instagram para explicar por qué su madre no estará en su cumpleaños de quince.

“Ya hablé con Ali. Son cosas con las que no estoy de acuerdo”, le dijo el exfutbolista al notero de LAM, visiblemente molesto y sin ganas de dar declaraciones.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

“Que ella, siendo tan chica, se exponga a una situación así me parece innecesario. Es una nena de 14 años que no tendría por qué exponerse a esas cosas. Yo tengo la experiencia de lo que son las redes sociales y de la gente que está detrás de las redes sociales atacando a todos. Me parece innecesario”, argumentó Cubero.

Y el cronista de Ángel de Brito le retrucó: “Nicole dijo que ella sí estaba de acuerdo con el posteo”. Antes de retirarse en su auto, Fabián concluyó: “Está bien. Me parece bárbaro”.

ALLEGRA CUBERO EXPLICÓ POR QUÉ NICOLE NEUMANN NO ESTARÁ EN SU CUMPLEAÑOS DE 15

“Estos comentarios me están afectando, ya que dicen que yo no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo). Inclusive diciéndome que la cambio por otra persona. Yo a mis papás los amo muchísimo a los dos por igual (cosa que me parece innecesaria aclarar)”, escribió la menor en una historia que subió a Instagram.

Ya agregó, sobre la fiesta que se realizará a principios de 2026: “Esta decisión sobre mis 15 la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. Mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.