Allegra Cubero publicó un descargo en sus redes sociales respecto de las agreciones que recibe en medio de la polémica por el festejo de sus 15 años y Nicole Neumann habló con Puro Show sobre sus declaraciones.

“Yo no quiero que se hable más de ella, de sus 15, porque si no se hubiera hablado no estaría pasando por esto, que son las acotaciones feas que recibe en redes y que obviamente para alguien chiquito, como es ella que tiene 14 años, es difícil de manejar", manifestó la modelo.

El descargo de Allegra Cubero en redes por sus 15 años (Foto: captura de eltrece).

“¿Había opción de hacer la fiesta con vos?“, le preguntó el cronista sobre la decisión de su ausencia en la celebración de la niña: “Sí, más vale, claro. Pero no voy a hablar más, no sé por qué el tema llegó a los medios y no me interesa seguir con nada que tenga que ver con esto, para proteger a mi hija”.

Nicole Neumann habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“El tema llegó a los medios porque en una nota que yo te hice me comentaste algo del cumpleaños de 15 y ahí se empezó a destapar todo”, le comentó el movilero y ella le respondió: “No. No hablé de quién iba a hacer fiesta, con quién viaja, jamás”.

“Ustedes me vinieron a preguntar sobre eso. Nunca hablé yo de con quién haría la fiesta o no, o por qué sí o por qué no. Quién dijo que sí, quién dijo que no, no sé”, remarcó Neumann al final.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN DEL ACUERDO CON FABIÁN CUBERO Y MICA VICICONTE SOBRE EL 15 DE SU HIJA ALLEGRA

En una nota con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Nicole Neumann hablo del acuerdo con Fabián Cubero y Mica Viciconte sobre el 15 de Allegra: “Es así todo en la vida, uno tiene un abanico de posibilidades y elige dentro de lo que puede la mejor opción”.

“¿A vos te dolió la decisión que tomó ella de alguna manera?" , indagó Costa y ella contestó: “No, dentro de lo que puede elige la mejor opción. Cada uno brinda a qué está dispuesto y a qué no”.

