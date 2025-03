Cuando Nicole Neumann admitió que se quedaría afuera del cumpleaños 15 de Allegra, luego de confirmar que Fabián Cubero estaba a cargo de la organización, Mica Viciconte fue cuestionada en Puro Show y la influencer salió al cruce por stories.

“Es muy fácil ponerme en el papel de la mala cuando alguien más toma una decisión. En el mundo de la televisión solo hay dos maneras de ser. Ser transparente cuando se prende la cámara o actuar y decir algo que no es cierto”, comenzó el comunicado de Viciconte en alusión a la determinación que habría tomado la adolescente.

“Hace siete años que formé una familia ensamblada y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1 por ciento de lo que yo viví. Les recomiendo que midan sus palabras, especialmente esas mamás ‘perfectas’ que hablan como si lo supieran todo”, disparó.

El posteo de Mica Viciconte contra Puro Show. (Foto: Puro Show)

En referencia a las panelistas, Mica chicaneó: “Les recuerdo que yo también soy mamá y con el tiempo la vida me fue demostrando que tenía razón. Pero claro, es más fácil perder la memoria en estos casos”.

El centro del debate estaba en que Fernanda Iglesias, Pochi de Gossipeame y Carolina Molinari coincidían en que Nicole tenía una postura más madura de priorizar el bienestar de Allegra en su gran noche, mientras que Mica Viciconte prefería no coincidir con la ex de su pareja.

El posteo de Mica Viciconte contra Puro Show. (Foto: Puro Show)

“Me hice cargo de muchas situaciones que no me correspondían porque así lo sentí y porque así soy. Pero me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí. Simplemente porque no soy la madre de...”, continuó.

“Me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí. Simplemente porque no soy la madre de...”. Viciconte.

Y se desahogó: “Antes me atacaban porque según decían quería ocupar el rol de madre. Después lo que decían... era que tenía valor porque no era mamá. Ahora que soy mamá me critican porque mi hijo no es adolescente y así podría seguir”.

“Les recuerdo que vivo con los hijos de mi pareja, así que convivo con todas las edades. Prefiero ser auténtica mostrándome igual ante las cámaras que en mi vida cotidiana porque no voy a fingir quién soy”, enfatizó Mica Viciconte con un palito cifrado a Nicole Neumann.

MICA VICICONTE CONTRA IGLESIAS, MOLINARI Y POCHI

“Por último, para cerrar a estas mujeres que están ahí sentadas: Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Pochi, les sugiero que hagan su trabajo como corresponde, investigando bien y dando una opinión sin recurrir al insulto, como cuando (vos, Molinari) le dijiste pelot... tú a mi pareja”.

Mica Viciconte contra Carolina Molinari. (Foto: Puro Show)

“Ojalá algún día tengan la oportunidad de conocerme y tengan que tragarse cada una de sus palabras, porque hacen daño con lo que dicen y además mienten. Perdieron total credibilidad. La gente ya no les cree nada. Quizás todavía tienen tiempo de cambiar. Siempre es bueno”, cerró Mica Viciconte indignada.