Lo que debería ser pura felicidad para Nicole Neumann y Fabián Cubero por el hecho de que Allegra cumpla 15 años en breve se convirtió en un conflicto, y Mica Viciconte fue categórica al cruzar a la madre de la hija de su pareja.

“No voy a un lugar donde me generen incomodidad y generen incomodidad en otros lados”, explicó la panelista de Ariel en su salsa en una nota con Puro Show respecto a si asistiría al festejo tal como deseaba la adolescente.

Luca Cubero y Mica Viciconte / Fuente: Instagram @micaviciconte

“Y no es que yo tengo a Luca (cumple tres en mayo) y digo, ‘por Luca’. No. Hay cosas que se pueden hacer y otras que tienen cierto respeto que no, no se puede”, continuó.

En ese punto enfatizó: “Para mí no hay que forzar las cosas”.

MICA VICICONTE HABLÓ DE LA SUPUESTA DENUNCIA CONTRA ELLA POR MALTRATO

Por otra parte, Mica Viciconte negó que haya recibido una citación judicial para declarar en una causa de presunto maltrato a una de las hijas de Fabián Cubero, motorizada por Nicole Neumann.

“No recibí nada. Y si fue sugerido no hicieron caso. Así que no llegó a mi poder. No tengo ninguna denuncia, ni tuve que declarar, nada de eso”, cerró Mica Viciconte súper picante.