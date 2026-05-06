En tiempos donde la exposición mediática suele generar tensiones, Nazarena Vélez decidió priorizar la tranquilidad de su vínculo con Santiago Caamaño y sorprendió al revelar cuál es el tema que evita tocar para no discutir con él.

Durante su participación en Storytime, el programa de Bondi Live, la actriz habló con total sinceridad sobre una regla que mantienen puertas adentro. “Al Bocha no le gusta que yo hable de mis ex, entonces no hablo”, confesó sin vueltas.

Lejos de mostrarse incómoda con la situación, Nazarena aseguró que comprende perfectamente la postura de su pareja. “Es válido que le moleste. Él no habla nunca de con quién estuvo”, explicó.

NAZARENA VÉLEZ CONTÓ CÓMO REPERCUTE EL TEMA EN SU RELACIÓN

La panelista también reveló que incluso en contextos laborales intenta evitar cualquier comentario relacionado con sus relaciones pasadas. Según contó, las bromas o “chicanas” sobre ese tema suelen generar incomodidad en Santiago.

“Cuando hacemos alguna chicana con ese tema yo sé que llego a casa y él está con cara de ort. No le gusta para nada*”, relató entre risas.

Nazarena Vélez y su pareja en el cumpleaños de Ángel de Brito (Foto: Movilpress).

Por ese motivo, tomó una decisión clara: “Es por eso que evito por completo el tema”, aseguró.

LA HISTORIA DE AMOR DE NAZARENA VÉLEZ Y SANTIAGO CAAMAÑO

Nazarena Vélez y Santiago Caamaño llevan más de seis años juntos y lograron construir una relación sólida basada en acuerdos y límites claros. En este caso, dejar el pasado afuera parece ser