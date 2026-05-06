Este miércoles, Karina Mazzocco sorprendió a los televidentes de A la tarde, al anunciar en vivo el final del programa de espectáculos y actualidad que condujo durante cinco años en la pantalla de América TV.

La noticia tomó por sorpresa a todos en el estudio, y la conductora, visiblemente movilizada, dedicó unas palabras sentidas al equipo y al público que la acompañó desde el primer día. “Tras cinco años fantásticos, A la Tarde llega a su fin. Un programa que comenzó sin grandes expectativas, que se instaló en el horario, que creció, que marcó agenda, que generó polémicas, que provocó incomodidades”, enumeró.

Karina Mazzocco en A la Tarde (Foto: captura América TV)

Mazzocco no dejó de lado las internas del canal que en más de una ocasión generaron rumores de levantamiento. “Un horario muy deseado, muy codiciado que queda va a quedar libre a finales de mayo”, dijo, dando a entender que hay personas en el canal de Palermo que buscan ese lugar.

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Con la voz quebrada por la emoción, Karina hizo un repaso de su recorrido en el programa: “Llegué siendo una conductora y me voy como otra, con más experiencia, menos inocente”. Además, destacó el compromiso de todo el equipo: “Hicimos un buen programa todos los días y llegamos a este espacio apasionados por dar lo mejor”.

Antes de continuar con la dinámica habitual del ciclo, Mazzocco resumió el sentimiento que atraviesa este cierre: “Llega a su fin con una mezcla de melancolía”, reconoció, mientras el estudio se llenaba de nostalgia y aplausos de Lus Ventura, Luis Bremer, Débora D´Amato, Daniel Fava y Santiago Sposato.

Karina Mazzocco (Foto: Movilpress)

Durante su paso por A la Tarde, Karina Mazzocco se consolidó como una de las figuras más queridas de la televisión argentina. El ciclo se caracterizó por abordar temas de actualidad, espectáculos y debates que marcaron agenda en la pantalla de América TV, viró en los últimos meses al talk show y eso le llevó a perder algo de audiencia, motivo por el que se habría decidido su final.

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