La denuncia de Karina Mazzocco por amenazas de muerte generó conmoción en la televisión, pero también abrió una fuerte polémica puertas adentro del medio, en especial con la contundente opinión de Ángel de Brito.

Todo comenzó este martes 27 de enero cuando la conductora de A la tarde reveló que recibió mensajes intimidatorios dirigidos tanto a ella como a su hijo, enviados al número telefónico que la producción pone a disposición del público. Ante la gravedad del caso, la policía se presentó en el canal para iniciar una investigación y dialogar con el equipo del programa.

Sin embargo, lejos de solidarizarse sin matices, De Brito fue lapidario con la manera en la que se expuso la situación al aire. Desde Bondi Live, el conductor lanzó un comentario demoledor: “El show que hicieron fue patético, que venga la policía…”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de video de Instagram (@bondi_liveok)

Aunque aclaró que no minimiza la gravedad de una amenaza, Ángel marcó un fuerte desacuerdo con el tratamiento televisivo del tema: “No deja de ser una amenaza, porque la recibió ella y su hijo, pero no me gustó el show”, explicó. Y fue aún más filoso al contextualizar el origen del conflicto: “Era por el b… de Alex Caniggia, o sea una pavada, un est…”.

En el debate también participaron otras voces. Mariana Brey coincidió en que el episodio fue confuso: “No quedó claro qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron y qué tenía que ver el hijo de Mazzocco en todo esto”. En la misma línea, Romina Scalora sumó: “No había ningún dato”.

Foto: Instagram (@karinamazzocco)

Ángel redobló la apuesta y relativizó el contenido del mensaje intimidatorio: “Algún est… que le escribió”, insistió. Además, recordó que él mismo fue víctima de amenazas de muerte en el pasado, cuando conducía BdV. “Me dijeron: ‘Ustedes tres, Ángel, Brey y Taboada van a aparecer en una zanja’”, contó.

Lejos de quedarse ahí, reveló un dato que sorprendió a todos: “Tiempo después me tiró por otra cosa, fingiendo demencia”, dijo, al explicar que incluso volvió a tener contacto con la persona detrás de esos mensajes.

Ángel de Brito: “El show que hicieron fue patético“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

BOMBAZO EN GRAN HERMANO, GENERACIÓN DORADA: ÁNGEL DE BRITO ANTICIPÓ QUIÉNES VAN A INGRESAR

Ángel de Brito sorprendió al contar al aire de LAM que Telefe ya está trabajando en una idea especial para Gran Hermano: Generación Dorada, una edición que buscará rendirle tributo a los 25 años del reality en la Argentina.

Según reveló el conductor, además de los clásicos congelados de familiares, habrá una vuelta al pasado que promete emocionar a los fanáticos históricos del programa.

“Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, contó Ángel.

Foto: Captura (América)

De Brito explicó que no se tratará de visitas para interactuar con los actuales participantes, sino de recreaciones y guiños para celebrar los grandes hitos del ciclo.

Ángel también remarcó que la idea nace porque Gran Hermano cumple 25 años desde su debut en la Argentina: “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”.

Ángel de Brito: “Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH“.

Si bien reconoció que la emoción estará más del lado del público y de quienes vivieron esas ediciones, también advirtió que quizás los jugadores actuales no comprendan del todo la magnitud de lo que estarán viendo: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”, cerró De Brito, divertido.