En medio de una ola de rumores, nombres filtrados y expectativas, Santiago del Moro salió a poner blanco sobre negro sobre la próxima edición de Gran Hermano: Generación Dorada, y lo hizo con un posteo clarísimo en sus redes sociales.

Fiel a su estilo directo, el conductor comenzó escribiendo: “Ante tantas preguntas, les cuento”. Luego enumeró una por una las claves de la nueva edición del reality de Telefe: “No hay ningún jugador confirmado aún. El casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre”.

“¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)”, agregó. Y cerró: “El casting sigue abierto. No hay día de febrero para el debut confirmado”.

Con estas frases, Del Moro derribó de un plumazo las versiones que hablaban de participantes famosos ya elegidos, de una supuesta fecha de estreno cerrada y hasta de un formato VIP.

SANTIAGO DEL MORO REVELÓ LA FECHA DE ESTRENO DE GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

En medio de la expectativa por conocer cuándo debutará Gran Hermano: Generación Dorada, una propuesta que buscará darle un aire fresco al reality de Telefe, Santiago del Moro reveló cuando saldrá al aire el programa.

En medio de la transmisión en vivo de los Martín Fierro 2025, el conductor sorprendió al público al revelar que la nueva temporada desembarcará en febrero de 2026, aunque todavía sin fecha exacta confirmada.

La gran novedad es que esta vez no solo participarán personas anónimas. En esta oportunidad, la producción abrió el juego a influencers, deportistas, artistas, exhermanitos y figuras mediáticas, quienes convivirán junto a personas sin experiencia en televisión.

