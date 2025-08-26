Paula Varela aseguró en Intrusos que Santiago del Moro, histórico conductor de Telefé, renunció y dio a conocer los motivos. También explicó qué pasó con el casting del nuevo Gran Hermano y cómo seguirán tras la noticia.

“Santiago del Moro deja el canal, noticia de último momento, lo tengo confirmado por una alta fuente muy cercana a todo este proyecto. Fue él quien tomó la decisión”, informó la panelista sobre el histórico conductor.

Foto: Captura (Telefe)

Entonces, la periodista remarcó: “Santiago es una persona muy cerrada en sus decisiones, tiene un círculo íntimo muy cerrado, su información está guardada bajo siete llaves, no me sorprendería que lo desmienta pero hasta ahora me dicen que esto es así”.

HABRÍAN FRENADO LOS CASTINGS DE GRAN HERMANO POR LA SUPUESTA RENUNCIA DE SANTIAGO DEL MORO

Paula Varela también reveló qué pasó con los castings de Gran Hermano tras la supuesta renuncia de Santiago del Moro: “Me dicen que por ese motivo están frenados los castings de los participantes de Gran Hermano”.

“Me cuentan también que la casa de este año se construiría dentro de Telefé. Las personas con las que hablé me dicen ‘estamos sin conductor, por eso está todo frenado’”, cerró Varela.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.