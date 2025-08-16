Santiago del Moro es uno de los conductores más codiciados de la TV argentina y la rompe en su programa radial; también atraviesa éxito personal, aunque muestra poco de ese aspecto.

Esta vez, por tratarse de una ocasión especial, hizo una publicación para saludar a Catalina, su hija que cumplió 15 años.

En el posteo, se ve a la niña practicando patinaje artístico profesionalmente y el conductor escribió: “Feliz cumpleaños, hija mía. ¡Sos todo! Te amo”.

Santiago del Moro saludó a Catalina por su cumpleaños número 15 | Créditos: Instagram @santidelmoro

ASí ES LA FAMILIA DE SANTIAGO DEL MORO

El conductor está casado con María José Sánchez y tienen tres hijas: Catalina, de 15; Amanda, de 11; y Santa, de tres años.

Santiago del Moro y su esposa agrandarán la familia. (Foto: instagram/santidelmoro).

La mayor practica patinaje artístico y da sus primeros pasos como modelo e influencer; fue la cara de algunas marcas de indumentaria.