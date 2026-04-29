En un momento tan íntimo como conmovedor y a poco de confirmar que se separó de su esposo, Federico, tras 9 años de amor, Silvina Escudero se mostró al borde de las lágrimas al hablar de su deseo de ser mamá durante un móvil con LAM.

Todo surgió cuando le recordaron viejas charlas sobre la maternidad, en especial en relación a la experiencia de su hermana, Vanina Escudero, quien atravesó un largo camino y tratamientos antes de convertirse en madre. A partir de eso, la pregunta fue directa: ¿siente el peso del mandato social?

Lejos de esquivar el tema, Silvina respondió con honestidad en vivo, en el programa que conduce Ángel de Brito por América: “No es un peso. Siento que no son cosas que uno tenga que hacer, sino que son deseos”.

Foto: Captura (América)

“Hay mucho dolor detrás de cada historia no contada. Yo entiendo que siempre las preguntas (sobre la maternidad) son desde el respeto y desde la ignorancia a veces. Y muchas desde el cariño también”, agregpo.

Y cerró, a corazón abierto: “Si me voy 15 o 17 años antes, cuando mi hermana empezó a hacer tratamientos, capaz yo también hubiese hecho preguntas sin saber que podían ser dolorosas”.

Silvina Escudero: “No es un peso. Siento que no son cosas que uno tenga que hacer, sino que son deseos”.

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SE SEPARARON SILVINA ESCUDERO Y SU ESPOSO TRAS 9 AÑOS DE AMOR: “TOMARON LA DECISIÓN HACE UN MES”

Sorpresa total en el mundo del espectáculo: Silvina Escudero se separó de su esposo, Federico, tras 9 años de relación. La noticia se conoció en LAM, donde revelaron detalles íntimos de una crisis que llevaba tiempo.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, contaron al aire, dejando en claro que la ruptura no fue repentina sino el desenlace de un desgaste sostenido.

Según detalló Pepe Ochoa, la pareja venía atravesando altibajos desde hacía tiempo. Incluso, el año pasado ya habían surgido rumores de crisis: “El año pasado, Silvina me había dicho como que estaban peleándola, que era una crisis. Evidentemente, desde ahí vienen mal, no la pudieron remontar”.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Uno de los datos que más llamó la atención es que, pese a la separación, ambos continúan viviendo cerca: “Él hace un mes se fue de la casa. Viven cerca, dentro del mismo complejo en Nordelta”, agregó el panelista.

“No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, continuó explicando Pepe al aire en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

Por su parte, el conductor dio a conocer la charla privada que tuvo con Silvina: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

Ángel de Brito: “Me sorprendió que (Silvina Escudero) me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

“Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”, cerró De Brito.