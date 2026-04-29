Esta semana, una noticia sacudió al mundo de la cumbia: Cecilia Calafell y Pablo Lescano ya no están juntos. Después de más de 20 años de relación, y dos hijos en común, la pareja decidió ponerle punto final a su historia.

Ante el silencio del líder de Damas Gratis, fue Cecilia quien eligió romper el silencio. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje profundo y sincero, dejando en claro que está atravesando un momento de cambios personales.

“Hay momentos que la vida te lleva por diferentes caminos y de todos vamos aprendiendo algo”, escribió Calafell, abriendo su corazón ante sus seguidores. “Es tan importante construir, contener, cuidar y sostener como también lo es soltar, abrazar, dejar fluir y que sea lo que tenga que ser”, agregó.

El posteo de Cecilia Calafell tras la separación de Pablo Lescano (Fotos: Instagram @calafellcecilia)

El mensaje fue más allá de la ruptura y tocó su rol como madre: “Los hijos crecen y vuelan, y quedás vos solita con tus luces y tus sombras. La vida es una, y ser feliz es una decisión. Hoy me permito fluir”. Esta frase de Cecilia resonó fuerte entre quienes la siguen y que marcó el tono de su nueva etapa.

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Fernanda Iglesias contó en Puro Show que la relación de Lescano con Calafell siempre estuvo signada por infidelidades e incluso la aparición de hijos extramatrimoniales, como Bianca y Brian, a quien reconoció en 2022. Este tipo de comportamiento, sumado a adicciones e internaciones, habrían colmado la paciencia de la mujer.

“Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que no quiero decir bancó pero sí, lo bancó cuando estuvo internado por adicciones o por problemas de salud importantes”, dijo Iglesias.

Pablo Lescano, Cecilia Calafell y sus hijos Tomás y Mara (Foto: Instagram @calafellcecilia)

Mientras atraviesa este momento personal, Pablo Lescano también enfrentó días difíciles por fuera de lo sentimental. Un recital de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, terminó en tragedia: incidentes entre el público dejaron varios heridos y una víctima fatal en las afueras del estadio.

El show debió ser suspendido antes de comenzar, luego de que la violencia desbordara la organización y la seguridad del evento. Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán, la persona fallecida fue atropellada por un vehículo en las inmediaciones del lugar.

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