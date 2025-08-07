Damas Gratis, la banda de cumbia liderada por Pablo Lescano, tuvo que cancelar un show en Bogotá, Colombia, debido a una violenta pelea ocurrida junto al escenario.

Según informaron medios locales, cinco fanáticos resultaron heridos con armas blancas durante el conflicto.

Además, una persona murió en las inmediaciones del Movistar Arena, tras ser atropellada. Aún se investiga si el hecho estuvo vinculado a los disturbios.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el fallecimiento a través de sus redes sociales y detalló que los incidentes ocurrieron antes del comienzo del concierto de la banda argentina.

Foto: X.

Hasta el momento, Damas Gratis no emitió un comunicado oficial sobre la suspensión del espectáculo ni sobre los hechos de violencia registrados.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Arriba Argentinos.

CANCELARN EL SHOW DE DAMAS GRATIS EN COLOMBIA

Con información en su poder la panelista May Martorelli contó en Arriba Argentinos: “Estas son imágenes de un recital de Damas Gratis en Colombia. El recital tuvo que ser suspendido por una batalla campal que se dio en el sector popular del estadio”.

“Abajo del escenario se dio una pelea que tuvo un saldo de cinco heridos de arma blancas”, especificó May.

“Tuvieron que suspender el show. Es una mini gira que está haciendo por Colombia Damas Gratis. La seguridad del lugar dijo ‘esto así no puede continuar’”, agregó la panelista del noticiero de eltrece.

Y finalizó con un dato trágico: “En las horas posteriores se informó que una persona, en las inmediaciones del Movistar Arena, terminó muerto porque lo atropellaron”.