Daniela Christiansson cumplió 35 años y decidió celebrarlo en Buenos Aires con una íntima y emotiva reunión. La modelo, que tomó la decisión de mudarse a la Argentina junto a sus hijos para estar cerca de Maxi López, compartió postales de un festejo marcado por el amor, la resiliencia y la unión, consolidando el gran presente de la familia ensamblada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, mostró imágenes junto a sus hijos, Elle y Lando, y los de Maxi, Valentino, Constantino y Benedicto. Junto a las fotografías, la sueca escribió una profunda reflexión sobre los aprendizajes, los desafíos y los cambios drásticos que le tocó afrontar en el último tiempo.

Daniela Christiansson celebró su cumpleaños con sus hijos y Maxi López en la Argentina (Foto: Instagram).

“Este año me ha enseñado mucho más de lo que nunca imaginé. Me explicó que a menudo somos más fuertes de lo que pensamos. Que incluso cuando nos sentimos completamente agotados, todavía encontremos la fuerza para seguir adelante, amar, cuidar a los demás, y seguir adelante”, expresó emocionada.

Daniela Christiansson celebró su cumpleaños con sus hijos y los de Maxi López en la Argentina (Foto: Instagram).

DANIELA CHRISTIANSSON, AGRADECIDA CON SU PRESENTE FAMILIAR JUNTO A MAXI LÓPEZ EN SU CUMPLEAÑOS

A pesar de las complejidades logísticas, los retos de la mudanza internacional y los momentos donde las agendas imponen distancia temporal en la pareja, Daniela Christiansson destacó el valor de los suyos: “El amor de mis hijos, que le dan sentido a todo. El amor de mi compañero a pesar de la distancia, los retos, y los momentos más difíciles”.

El mensaje de Daniela Christiansson por su cumpleaños (Foto: Instagram).

Para cerrar, la modelo sueca se mostró sumamente conectada con el presente y lista para una nueva etapa en Argentina: “Así entro en este nuevo año de vida con más confianza, más paz, y sobre todo con un corazón lleno de gratitud. 35 años. Más fuerte. Más agradecido. Más yo mismo que nunca”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.