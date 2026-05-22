Daniela Christiansson aterrizó en Buenos Aires junto a sus hijos, Elle y Lando, para reencontrarse con Maxi López. La reconocida modelo sueca ya se instaló en una exclusiva vivienda en Nordelta, marcando el inicio de la convivencia familiar bajo un mismo techo en territorio argentino.

A las pocas horas de su llegada, Christiansson utilizó su canal de comunicación bautizado como “Mamas” para pedir ayuda a sus seguidoras locales.

El posteo de Daniela Christiansson Por: Instagram @danielachristiansson

Con el pequeño Lando de apenas cinco meses, la modelo consultó dónde comprar productos naturales para lavar mamaderas y ropa de bebé.

LA REACCIÓN DE LAS MADRES ARGENTINAS

La respuesta fue inmediata: cientos de madres recomendaron diversas marcas y compartieron soluciones tradicionales como el uso de jabón blanco.

Daniela Christiansson en familia Por: Instagram @danielachristiansson

Sin embargo, el canal no solo se limitó a consejos de limpieza y cuidado infantil, sino que se transformó en una catarata de mensajes de aliento y afecto. Muchas usuarias aprovecharon la cercanía para darle una cálida bienvenida al país y desearle lo mejor en esta nueva aventura residencial.

UNA COMUNIDAD EN AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO

“Feliz que estés en Argentina”, “Bienvenida hermosa, me pone muy feliz que te unas con tu esposo e hijos reina” y “Qué lindo tenerte acá”, fueron parte de las tantas muestras de cariño que recibió Daniela en su plataforma.

Daniela Christiansson en familia Por: Instagram @danielachristiansson

La calidez del público local caló hondo en el ánimo de la familia ensamblada.