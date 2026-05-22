Las mamparas de vidrio suelen ser una de las partes más difíciles de mantener limpias dentro del baño. Entre las gotas de agua, los restos de jabón y la humedad constante, es común que aparezcan manchas blancas, marcas opacas y suciedad pegada que cuesta sacar incluso después de limpiar varias veces.

Por eso, en los últimos meses empezó a circular un truco casero de limpieza que utilizan muchas limpiadoras de hotel para dejar las mamparas impecables en apenas un minuto. El método combina ingredientes simples, baratos y fáciles de conseguir, pero logra un brillo muy parecido al de los baños de hoteles.

La técnica ganó popularidad en redes sociales después de que varias especialistas en limpieza mostraran cómo mantienen relucientes las duchas sin usar químicos agresivos ni productos industriales costosos. Además de ser práctico, el truco ayuda a evitar que la suciedad se acumule con el paso de los días.

El truco que usan en los hoteles para limpiar mamparas rápido

El secreto está en mezclar vinagre blanco con bicarbonato de sodio y un poco de agua. Según explican las especialistas en limpieza, esta combinación ayuda a deshacer la cal, eliminar restos de jabón y devolverle transparencia al vidrio de la mampara.

El increíble truco para limpiar las mamparas. Foto Freepik

Para hacerlo en casa solo se necesita:

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Agua

Un pulverizador

Un paño de microfibra o esponja

La preparación es sencilla. Primero hay que mezclar partes iguales de agua y vinagre dentro del pulverizador. Después se agrega una cucharada de bicarbonato de sodio. La mezcla genera una reacción efervescente que ayuda a desprender la suciedad adherida al vidrio.

Una vez lista, se rocía toda la superficie de la mampara y se deja actuar entre 10 y 15 minutos. Después, solo hace falta pasar un trapo húmedo o una esponja suave para retirar la suciedad. En pocos segundos empiezan a desaparecer las manchas blancas y el vidrio recupera brillo.

Por qué funciona tan bien esta mezcla casera

El vinagre tiene ácido acético, un componente que ayuda a deshacer los depósitos minerales que deja el agua dura. Esa es la razón por la que logra sacar las marcas de cal que suelen aparecer en las mamparas después de varias duchas.

El bicarbonato, por su parte, aporta una acción ligeramente abrasiva que ayuda a despegar restos de jabón y suciedad acumulada sin rayar el vidrio. Cuando ambos ingredientes se combinan, generan una limpieza profunda pero suave, algo muy valorado en hoteles donde las mamparas se limpian todos los días.

El increíble truco para limpiar las mamparas. Foto: Freepik

Las especialistas también remarcan que la constancia es clave. En muchos hoteles, las mamparas se limpian a diario para evitar que la suciedad se adhiera durante semanas. Eso hace que el mantenimiento sea mucho más rápido y sencillo.

Los cuidados que recomiendan los expertos

Aunque el truco es efectivo, algunos especialistas advierten que no conviene limpiar mientras una persona se está duchando, una práctica que también se volvió viral en TikTok. El vapor y ciertos productos pueden generar irritaciones o aumentar el riesgo de inhalar componentes químicos.

Además, el piso mojado con jabón puede volverse más resbaladizo y aumentar las posibilidades de caídas dentro del baño. Por eso, recomiendan hacer la limpieza después de bañarse y con buena ventilación.

Otro consejo importante es secar la mampara después de cada ducha con un paño o secador de goma. Ese hábito simple ayuda a evitar que se formen manchas de agua y permite mantener el vidrio brillante durante más tiempo, sin necesidad de limpiezas profundas tan frecuentes.