Una de las tareas que suele ser más tediosa en el hogar es limpiar los pisos: primero hay que pasar la escoba y barrer, luego hay que chequear que no haya quedado suciedad adherida en el suelo y finalmente se pasa el trapo para desinfectar y eliminar las bacterías.

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Y en ese contexto, cada vez hay más personas que buscan alternativas naturales para reemplazar a los productos industriales o químicos, que generalmente son muy costosos y además vienen fragancias intensas, muy artificales.

Uno de los trucos caseros que más se popularizó en los últimos tiempos y que se virlaizó en las redes sociales propone usar un solo ingrediente para limpiar el piso que suele estar en cualquier cocina: el limón. Este cítrico tiene propiedades que permiten limpiar, desengrasar y desinfectar distintas superficies sin necesidad de recurrir a lavandina u otros químicos.

Además de ser atractivo por su simpleza, este método también evita residuos pegajosos o vetas en el piso, y deja un aroma fresco sin resultar invasivo. Es una opción práctica para el uso cotidiano en distintos ambientes del hogar que están adoptando cada vez más personas..

Cómo funciona el truco del limón para limpiar y desinfectar pisos

El limón contiene ácido cítrico, un compuesto natural con propiedades antibacterianas y antimicrobianas. Esto lo convierte en un aliado eficaz para eliminar gérmenes y mantener las superficies higienizadas.

Limpiar el piso con limón, el truco casero para evitar productos industriales. Foto: IA

A su vez, su capacidad desengrasante permite remover restos de suciedad acumulada en el piso, especialmente en cocinas o zonas de alto tránsito. También ayuda a neutralizar olores, dejando una sensación de limpieza más natural.

Otra ventaja es que no deja residuos ni marcas visibles, algo que suele pasar con algunos productos comerciales. Por eso, es una alternativa cada vez más elegida para el mantenimiento diario.

Paso a paso: cómo limpiar los pisos con limón

Para aplicar este truco no se necesita ningún tipo de artefacto y generalmente se puede resolver con ingredidentes que están a mano en el hogar. El paso a paso, es el siguiente.

Barrer el piso para eliminar polvo y partículas sueltas

Exprimir el jugo de dos limones en un balde con 1 litro de agua tibia

(Opcional) Agregar una cucharada de vinagre blanco o alcohol para potenciar el efecto

Humedecer un trapo de piso o mopa en la mezcla

Fregar el piso como de costumbre, enfocándose en las zonas más sucias

Dejar secar con ventilación natural

El paso a paso para limpiar el piso con limón. Foto: IA

Este procedimiento puede incorporarse a la rutina semanal de limpieza sin mayores cambios y con resultados visibles desde la primera aplicación.

Otros usos del limón en la limpieza del hogar

Además de servir para limpiar los pisos, el limón tiene múltiples aplicaciones dentro de la casa:

Desinfecta superficies de cocina y baño

Elimina olores en heladeras y tachos de basura

Remueve grasa en utensilios y hornallas

Ayuda a quitar manchas en telas y vajilla

Aporta brillo en metales como acero inoxidable o cobre

Más allá de su efectividad, este tipo de soluciones caseras funcionan mejor cuando se usan con constancia y como complemento de una limpieza regular. La clave está en aprovechar sus propiedades naturales sin depender exclusivamente de productos químicos.