Hay momentos en los que el pelo empieza a dar señales: más caída en la ducha, menos volumen al secarlo, una sensación de fragilidad que no estaba. No siempre es un problema grave, pero sí una alerta de que el cuero cabelludo y la raíz necesitan un refuerzo.

En ese escenario, muchas personas recurren a una solución simple que no involucra shampooes caros ni publicidades engañosas: el agua de romero. Una infusión casera que se usa como tónico o enjuague y que se ganó un lugar en las rutinas capilares por su efecto sobre la caída, el brillo y la salud del cuero cabelludo.

Lavarse el pelo con agua de romero o aplicarla sobre la raíz se volvió una práctica cada vez más común porque combina dos cosas difíciles de juntar: es natural y, al mismo tiempo, tiene un impacto visible cuando se usa con constancia. Ayuda a fortalecer el folículo, regular la grasa y acompañar el crecimiento del cabello en épocas de mayor desprendimiento.

Para qué sirve el agua de romero en el cabello

El romero es una planta rica en compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que actúan directamente sobre el cuero cabelludo. Cuando se lo usa en forma de infusión, esos principios activos ayudan a mantener la raíz en mejores condiciones, con menos irritación y mejor oxigenación de los folículos pilosos.

Agua de romero, una infusión casera que mejora el cuero cabelludo. Foto: IA (ChatGPT)

Ese entorno más saludable es clave para que el pelo se caiga menos y crezca con más fuerza. No se trata de “detener” el ciclo natural del cabello, sino de acompañarlo: un cuero cabelludo equilibrado suele producir fibras más gruesas, resistentes y con mejor anclaje.

Además, el agua de romero tiene un efecto cosmético visible. Suaviza la fibra capilar, reduce el frizz y aporta brillo, algo que se nota especialmente en cabellos opacos o castigados por el sol, el calor o los tratamientos químicos.

Cómo ayuda a frenar la caída y mejorar el crecimiento

Gran parte de la caída que se nota en ciertas épocas del año es fisiológica: muchos pelos entran al mismo tiempo en fase de desprendimiento. El romero no “corta” ese proceso, pero sí mejora las condiciones para que el nuevo cabello que nace lo haga en un cuero cabelludo más fuerte y mejor irrigado.

Al aplicarlo con masaje, el agua de romero estimula la microcirculación. Eso favorece la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos, un factor clave para que el crecimiento sea más firme y continuo.

El agua con romero tiene propiedades que fortalecen el cuero cabelludo. Foto: Freepik

También ayuda a mantener el cuero cabelludo más limpio y menos inflamado, ya que tiene propiedades antimicrobianas suaves. Menos caspa, menos picazón y menos grasa suelen traducirse en una mejor retención del cabello.

Cómo preparar y usar agua de romero en casa

Prepararla es simple y no requiere ingredientes difíciles. Lo ideal es hacer una infusión concentrada y usarla durante la semana.

Preparación básica

Hervir 2 vasos de agua.

Agregar 2 o 3 ramas de romero fresco (o un puñado de romero seco).

Dejar hervir a fuego suave entre 10 y 15 minutos.

Apagar, dejar entibiar y colar.

Guardar en un frasco con rociador en la heladera hasta 7 días.

Cómo usarla