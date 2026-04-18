Si algo caracteriza a Darío Barassi la sensibilidad con que habla de sus amores, y el regreso a su San Juan natal junto a Lucía Gómez Centurión reactivó sus mejores recuerdos.
“Un ratito de esto, gorda mía. Te amo”, saludó el conductor de Ahora Caigo a la madre de Emilia y Inés, delante de un viñedo.
En otro posteo, Barassi halagó a su esposa y la tierra del vino y el sol: “San Juan en otoño que cosa linda. Como vos, Lucía”.
En ambos casos, Darío intentó reflejar el paisaje cuyano, con algunas de las montañas que forman la Cordillera de Los Andes de fondo.
Familia y amigos
El viaje de Darío Barassi a San Juan fue como siempre para reencontrarse con su familia, y de hecho le explotó el corazón de amor al retratar a dos abuelitas: “Ellas siempre saludando en la puerta hasta que uno se va. Las amo”.
“Hermanos de la vida, qué placer un rato siempre con ustedes”, comentó Barassi en una foto rodeado de muchachos reunidos alrededor de una mesa de café.
Aunque el casamiento de una amiga del matrimonio fue el evento para el cual Darío y Lucía se prepararon con todo.