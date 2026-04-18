Si algo caracteriza a Darío Barassi la sensibilidad con que habla de sus amores, y el regreso a su San Juan natal junto a Lucía Gómez Centurión reactivó sus mejores recuerdos.

“Un ratito de esto, gorda mía. Te amo”, saludó el conductor de Ahora Caigo a la madre de Emilia y Inés, delante de un viñedo.

En otro posteo, Barassi halagó a su esposa y la tierra del vino y el sol: “San Juan en otoño que cosa linda. Como vos, Lucía”.

Lucía Gómez Centurión y Darío Barassi. (Foto: @dariobarassi)

En ambos casos, Darío intentó reflejar el paisaje cuyano, con algunas de las montañas que forman la Cordillera de Los Andes de fondo.

Lucía Gómez Centurión y Darío Barassi. (Foto: @dariobarassi)

Familia y amigos

El viaje de Darío Barassi a San Juan fue como siempre para reencontrarse con su familia, y de hecho le explotó el corazón de amor al retratar a dos abuelitas: “Ellas siempre saludando en la puerta hasta que uno se va. Las amo”.

Darío Barassi volvió a San Juan a volver a ver a sus afectos. (Foto: @dariobarassi)

“Hermanos de la vida, qué placer un rato siempre con ustedes”, comentó Barassi en una foto rodeado de muchachos reunidos alrededor de una mesa de café.

Darío Barassi volvió a San Juan a volver a ver a sus afectos. (Foto: @dariobarassi)

Aunque el casamiento de una amiga del matrimonio fue el evento para el cual Darío y Lucía se prepararon con todo.