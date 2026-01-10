En el día del cumpleaños de su esposa, Darío Barassi compartió un posteo cargado de amor, recuerdos y emoción dedicado a Lucía Gómez Centurión, a quien llama cariñosamente “Nani”.

El conductor eligió recorrer su historia juntos a través de distintas imágenes y momentos clave: desde una cita de viernes en el Teatro Colón —“una de las últimas juntos”— hasta una de las primeras vacaciones en familia en Mar del Plata, donde recordó con humor que “rompí una reposera”.

El romántico y profundo mensaje de Darío Barassi a su esposa por su cumpleaños: “Somos equipo”. CRÉDITO: Instagram

UNA HISTORIA DE AMOR QUE CRECIÓ CON LOS AÑOS

En el texto, Barassi destacó la solidez de la relación y el camino compartido: “Te conozco desde los 16. Somos equipo desde los 23. Y contando…”, escribió, resaltando que atravesaron todas las etapas posibles: momentos buenos y malos, picos y baches, éxito, esfuerzo, la vida en pareja y luego con hijas.

“Siempre equipo, siempre juntos, siempre diálogo y apuesta”, remarcó el actor, quien definió a la familia que formaron como “algo de otro planeta” y se permitió una declaración sin vueltas: “La cosa es con vos o no es. Te elijo, nos elijo”.

El mensaje cerró con una frase tan íntima como contundente: “Feliz cumple mujer de mi vida. Te amo gorda mía. Mucho. Pero mucho en serio”. Una vez más, Darío Barassi mostró su costado más sensible y dejó en claro que, más allá del humor que lo caracteriza, su historia de amor con Nani es el gran pilar de su vida.