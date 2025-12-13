Más de una frase de Mirtha Legrand se convirtió, a lo largo de los años, en meme o latiguillo popular, y una que le dijo a Darío Barassi sobre su peso no fue la excepción.

El conductor de Ahora Caigo volvió a sentarse a la mesa de La Chiqui y la sorprendió al contarle que uno de sus comentarios se transformó en una humorada recurrente dentro del ciclo que conduce en eltrece.

“¿Vos querés adelgazar?” es la expresión de Mirtha que se volvió viral y que hoy Barassi usa para bromear casi a diario.

Mirtha Legrand y Darío Barassi (Captura de eltrece)

“¿VOS QUERÉS ADELGAZAR?”: LA FRASE DE MIRTHA A BARASSI QUE ES VIRAL

Mirtha Legrand: -Veo tu programa. Es lindo tu programa…

Darío Barassi: -Me gusta que veas el programa… Sí, yo disfruto que la gente se caiga para abajo y disfruto conocer gente, conocer perfiles, historias. Bueno, lo que me permite el juego porque todo el tiempo me están diciendo “gordo, volvé al programa”.

Mirtha: -“Gordo”, “gordo”, ¿quién te dice gordo? ¿Por qué te dicen gordo? (bromeó)

Barassi: -No sé, debe ser por un tema de la cámara… La última vez que vine a tu programa vos me dijiste: “¿Vos querés adelgazar?”. Y ese audio me lo ponen todos los programas.

Mirtha: -Estás más flaco.

