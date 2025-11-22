En plena visita a San Juan por su participación en la Fiesta Nacional del Sol 2025, Darío Barassi se tomó un momento para volver al lugar donde comenzó gran parte de su historia personal: el Colegio Central Universitario, la institución que lo formó y que el conductor recuerda con un cariño inquebrantable.

Llegó el martes por la tarde, recorrió el edificio y compartió en Instagram una serie de publicaciones cargadas de humor, emoción y una profunda gratitud.

Durante el recorrido, Barassi volvió a pisar las canchas del colegio y no pudo evitar bromear sobre los recuerdos que le despertaban. “Upa, se pone complicado. Canchas. Era obligatoria gimnasia deportiva. ¿Explicame por qué? Igual la medialuna y el rol que te hago en la actualidad dan que hablar”, escribió entre risas, fiel a su estilo. Grabó videos, sacó fotos y dejó en evidencia cómo el paso del tiempo no borró su vínculo con ese lugar.

Darío Barassi regresó a su colegio en San Juan y revivió recuerdos entre risas y emoción. Crédito: Instagram

DARIO BARASSI SE REENCONTRÓ CON SU EXCOMPAÑEROS

El sanjuanino también se reencontró con excompañeros y, como broche emotivo, terminaron la tarde compartiendo un helado en una tradicional heladería del centro. Ese momento, íntimo y espontáneo, también quedó registrado en sus historias, donde Barassi dejó ver la alegría del reencuentro y la simpleza de volver por un rato a su adolescencia.

En otra de sus publicaciones, el conductor expresó la emoción profunda que le generó la visita. “Hoy volví un ratito a mi colegio secundario, al que amo y agradezco siempre”, escribió junto a una foto. Más adelante, dedicó un mensaje directo a la institución, dejando en claro cuánto influyó en su vida. “Este colegio me formó como estudiante, pero sobre todo como persona… Cada uno de los que egresamos de este colegio somos un poco quienes somos gracias al colegio”.

El posteo tuvo inmediata repercusión entre sus seguidores sanjuaninos, que celebraron su regreso y dejaron mensajes recordando su propio paso por el colegio. Muchos destacaron cómo el Central Universitario marcó generaciones de estudiantes y cómo Barassi, una de sus figuras más queridas, mantiene intacto el vínculo con esa etapa clave de su formación.