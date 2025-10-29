Darío Barassi cumplió uno de sus grandes sueños y lo compartió con todo su humor y emoción en las redes sociales. El conductor de Ahora Caigo conoció se reencontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami, y no pudo ocultar su alegría por el inolvidable momento.

En su cuenta de Instagram, Barassi publicó una foto junto al capitán de la Selección Argentina y escribió con su clásico humor: “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos”.

El actor y humorista también les dedicó unas sentidas palabras a los campeones del mundo: “Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros”.

Foto: Captura de Instagram (@dariobarassi) Por: Fabiana Lopez

Además, Barassi reveló parte de la charla que mantuvo con los futbolistas: “Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cag... y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego”.

Foto: Instagram (@dariobarassi)

El conductor cerró su mensaje dejando en claro la emoción que le generó el momento: “Por acá se juega otra cosa, otra emoción”.

Foto: Instagram (@dariobarassi)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DARÍO BARASSI CONTÓ CÓMO ATRAVESÓ EL DOLOR POR LA MUERTE DE SU MAMÁ: “HA SIDO EL PROCESO MÁS COMPLEJO”

A la espera del estreno de la segunda temporada de Love is Blind, el programa que conducirá con Wanda Nara, Darío Barassi abrió su corazón y habló sobre la pérdida de su mamá, Laura, fallecida en noviembre de 2023.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, el conductor se sinceró sobre cómo transita el duelo y qué lugar ocupa hoy su familia en este proceso: “Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”.

“Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”, agregó.

Darío Barassi y su mamá. Foto: web

Además, Barassi contó que el dolor lo llevó a un límite físico y emocional: “El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló“.

Darío Barassi: “Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”.

“Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”, cerró, a corazón abierto.