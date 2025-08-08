Después del impacto que generó su primera edición, Netflix confirmó el regreso de “Love is Blind Argentina”, con Wanda Nara y Darío Barassi nuevamente en la conducción.

La segunda temporada del reality llegará con el mismo formato que conquistó a miles de espectadores, aunque con la esperanza de que esta vez las historias de amor puedan trascender la pantalla.

A pesar de que ninguna de las parejas de la primera temporada sobrevivió al paso del tiempo —e incluso una terminó envuelta en denuncias por violencia de género y una detención—, el público sigue apostando por este experimento social que pone a prueba los vínculos más allá de lo físico.

Love is Blind Argentina: el reencuentro. Foto: Netflix.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS GRABACIONES DE LOVE IS BLIND?

Las grabaciones comenzarán en septiembre, y se mantendrá el esquema original: citas a ciegas en cápsulas, luna de miel en Tulúm para las parejas que se formen, y luego la convivencia en Buenos Aires.

La convocatoria cerró el pasado 4 de julio y, si bien aún no hay fecha exacta, el estreno de “Love is Blind Argentina 2” está previsto para 2026. Netflix tiene grandes expectativas tras el éxito del primer ciclo, que se posicionó como uno de los programas más vistos en español. Todo indica que la segunda entrega podría superar ese récord.