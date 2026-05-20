El premio Martín Fierro que obtuvo Wanda Nara como Mejor conductora el lunes por la noche sigue sumando capítulos escandalosos. Esta vez, Natalie Weber se quebró en vivo y no dudó en apuntar directamente contra la mediática por el discurso que dio al recibir la estatuilla, donde hizo mención de la enfermedad que padece.

La panelista de Intrusos se mostró visiblemente afectada y dejó en claro que no le gustó nada la actitud de la ganadora. “Me cayó pésimo”, remarcó Weber, que no ocultó su malestar por las palabras de Wanda sobre la enfermedad que atraviesa.

Sin vueltas, Natalie fue contundente con la actitud de Wanda Nara. “Es un golpe bajo”, lanzó al referirse a la mención de Wanda sobre su diagnóstico. “A mí eso no me gustó. Yo lo pasé dos veces. Me parece un toque que es banalizarlo. Me parece un golpe bajo porque los que pasamos por esa enfermedad no es que merecemos un premio por pasar el cáncer o tenerlo”, expresó, visiblemente emocionada.

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Tras emitir su opinión, Weber no pudo contener las lágrimas y fue consolada por Paula Varela. “Me parece que fue un golpe bajo, yo que lo pasé, a mí eso me cayó pésimo. Hablar de la enfermedad me pone mal”, insistió.

El lunes, en su discurso de agradecimiento, Wanda Nara subrayó “Soy una mujer que tiene leucemia y apuesta por los médicos de este país”. “Tenemos los mejores profesionales y los mejores artistas. A veces nos lo creemos cuando nos dicen que no merecemos un lugar”, agregó.

Las palabras de la conductora generaron un fuerte debate entre la farándula local y, especialmente, entre quienes atravesaron situaciones similares como Natalie Weber. Además, hubo testimonios como el de Ángel de Brito que aseguran que pocos de los presentes aplaudieron la premiación.

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