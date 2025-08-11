Darío Barassi conmovió a sus seguidores con un emotivo posteo por el cumpleaños número tres de su hija menor, Inés María. En sus redes sociales, el conductor de Ahora Caigo compartió tiernas imágenes y abrió su corazón para dedicarle unas palabras cargadas de amor, admiración y recuerdos personales.

La llegada de sus dos hijas, Emilia e Inés María, marcó un antes y un después en la vida de Barassi y de su esposa, Lucía Gómez Centurión y cada vivencia quedó grabada como un capítulo entrañable. Esta vez, el motivo del festejo fue especial: “Morocha de mi vida. Me volvés loco. Me derretís. Me podés. Necesito sí o sí un abrazo tuyo todos los días y tus eternas charlas de vaya uno a saber de qué hablas”, escribió el actor.

Darío Barassi y su hija Inés María

En su posteo, el actor recordó con detalle el día que la pequeña llegó a su vida: “Hace tres años llegaste al mundo. A mi mundo. Con personalidad, carácter, decidida, con tus tiempos. Siempre tierna, empática, amable y con la sonrisa y pestañas más lindas del mundo entero”.

DARÍO BARASSI LE DEDICÓ UN DULCE POSTEO DE CUMPLEAÑOS A SU HIJA INÉS MARÍA Y CONMOVIÓ A SUS SEGUIDORES

El nacimiento coincidió con un momento doloroso: la muerte de su madre. “Llegaste en un momento complejo, la Abulala se estaba yendo mientras vos estabas llegando... vos siempre ahí, con tus besos, tus caricias, tu sonrisa, tu compañía y tu paciencia”.

El tierno posteo de Darío Barassi para su hija Inés María

La complicidad padre-hija también se refleja en los gestos cotidianos: “Abro la puerta de casa y al grito de Alvinnnn venís corriendo y me llenás de besos, baba y amor. Y ahí todo tiene sentido”. Barassi confesó que es “fan” de su hija, mostrando fotos y videos a cualquiera, orgulloso de su forma de ser.

Con su habitual toque de humor, describió a Inés como “amante del tereré y las uvas” y celebró su mundo de “unicornios y arco iris”. Entre risas, sumó: “Tu mirada, tu olor, tus pelos en la cara y tus pedos dedicados jaja me vuelven loco”.

Darío Barassi y su hija Inés María

Barassi también enumeró sus cualidades más espontáneas: “Ladrona profesional de todas las cosas de tu hermana, escaladora hábil, cantante complicada, bailarina pasional...”. El cierre, fiel a su estilo, fue tan tierno como contundente: “Feliz cumple morocha de mi vida. Te amo a niveles inimaginables. Firmado: Alvin, tu ardilla”.

